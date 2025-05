Entscheidung gefallen: Tah stimmt Bayern-Wechsel zu

In den vergangenen Tagen deutete sich bereits an, dass die Chancen für den FC Bayern auf die Verpflichtung von Jonathan Tah steigen. Der ablösefreie Wechsel des Nationalspielers von Bayer Leverkusen zum Ligarivalen hing nur noch an der Zusage des Verteidigers.

Nach FT-Informationen hat sich Tah jetzt entschieden. Der 29-Jährige will zu den Bayern und widersteht Avancen aus dem Ausland. Über die Vertragsinhalte herrschte unlängst Einigkeit, der Aufsichtsrat der Bayern hat zudem am gestrigen Montag alles durchgewunken und abgesegnet. Nun hat auch der Abwehrchef der Werkself final seinen Daumen gehoben.

Internationale Topklubs gehen leer aus

Neben den Münchnern waren auch der FC Barcelona, Real Madrid und Klubs aus England interessiert. Nachdem im vergangenen Winter die Gespräche auf Eis gelegt wurden, wurde die Spur von der Säbener Straße zu Tah seit April wieder heißer.

Bis zur Unterschrift könnte es allerdings noch ein paar Tage dauern. Da Tah sich von Star-Agent Pini Zahavi vertreten lässt, hängt der zeitliche Ablauf auch mit den Verhandlungen rund um Leroy Sané (29) zusammen. Zahavi nutzt die Situation um Tah auch, um den Druck auf die Bayern zu erhöhen und die neuen Forderungen von Sané durchzubringen. Der Tah-Deal wird daran letztendlich aber nicht scheitern.