Unterschrift wackelt: Überraschung um Kramaric?

Die zuletzt sicher geglaubte Vertragsverlängerung von Andrej Kramaric über 2026 hinaus ist wohl doch noch nicht durch. Die Vorstellungen zwischen dem kroatischen Goalgetter und der TSG Hoffenheim liegen weit auseinander, berichtet der ‚kicker‘. Für den Juni seien Gespräche anberaumt, um die Zukunft des 33-Jährigen zu klären. In Sinsheim will man wohl vermeiden, dass man mit Kramaric in sein letztes Vertragsjahr geht.

Seit über neun Jahren stürmt der 104-fache Nationalspieler für die Kraichgauer, auch in der abgelaufenen Spielzeit sammelte er vereinsintern die meisten Scorerpunkte (22). Die Spielphilosophie von Chefcoach Christian Ilzer soll Kramaric in vielen Punkten nicht teilen. Ob sich das auf die Verhandlungen auswirkt, bleibt abzuwarten.