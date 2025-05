HSV: Selke-Schock und vier potenzielle Neuzugänge

Die Feierlichkeiten anlässlich des lang ersehnten Bundesligaaufstiegs des Hamburger SV dauerten in der Hansestadt mehrere Tage an. Doch nach den ganzen Festivitäten steht beim Nordklub vor allem Arbeit an. Der Kader muss auf die Rückkehr ins Oberhaus vorbereitet werden.

Während die Bosse um Stefan Kuntz nach Verstärkungen suchen und genau abwägen, welche aktuellen Verträge verlängert werden, schockt die Fans der Rothosen eine Meldung aus dem ‚Hamburger Abendblatt‘: Torschützenkönig Davie Selke ist – entgegen aller bisherigen Annahmen – ab Sommer vertragslos und könnte ablösefrei wechseln.

Klausel gestrichen

Selke war im vergangenen Sommer zum Nulltarif vom 1. FC Köln an die Elbe gewechselt. Eigentlich hätte sich der Einjahresvertrag, den der 30-Jährige damals unterschrieben hat, aufgrund einer Klausel bei 25 Einsätzen und einem Bundesligaaufstieg automatisch verlängert. Dieser Passus wurde jedoch laut dem ‚Abendblatt‘ im Frühjahr auf Wunsch von Selke gestrichen.

Im Zuge weiterer Vertragsverhandlungen hatte Sportvorstand Kuntz dem Anliegen zugestimmt. Seitdem ist jedoch keine Einigung über einen neuen Kontrakt mit dem Mittelstürmer erfolgt. Dieser erzielte in 31 Zweitligapartien 22 Tore und möchte sich diese Leistung nun „monetär vergolden“, fordert demzufolge einen Dreijahresvertrag und eine deutliche Gehaltssteigerung.

Einigung ungewiss

Unklar ist derzeit, ob sich Klub und Spieler über eine weitere Zusammenarbeit einigen können, da der HSV zwar grundsätzlich Verständnis für Selkes Anliegen hat, aber nicht jeden Preis mitgehen möchte. Selke kann parallel mit anderen Klubs verhandeln.

Zeitgleich läuft die Transferplanung weiter. „Wir hätten gerne, unabhängig vom Alter, einen Leistungsträger beziehungsweise Stammspieler auf jeder Position. Und im besten Falle einen jungen Herausforderer hinten dran. Das werden wir wohl zu 100 Prozent nicht hinbekommen, das ist aber unser Bestreben“, so Kuntz gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Vier Kandidaten

Generell suchen die Rothosen einen Torhüter mit Nummer eins-Potenzial, dazu einen Innen- und einen Außenverteidiger sowie einen Mittelfelddribbler und einen Angreifer. Erste Kandidaten nennt das Fachmagazin auch.

Im Blick stehen der schottische Rechtsverteidiger Max Johnston (21) von Sturm Graz sowie die Stürmer Shuto Machino (25) von Holstein Kiel, Ilyas Ansah (20) vom SC Paderborn und Nicolò Tresoldi (20) von Hannover 96.