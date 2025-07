RB und HSV eröffnen Poulsen-Verhandlungen

Yussuf Poulsen könnte in der anstehenden Spielzeit für den Hamburger SV auf Torejagd gehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Norddeutschen konkrete Verhandlungen mit RB Leipzig über einen Transfer aufgenommen.

Der Bezahlsender geht nicht davon aus, dass der Transfer an der Ablöse scheitern wird, da die Sachsen ihrem Rekordspieler keine Steine in den Weg legen wollen. Einem Wechsel in die Hansestadt steht demnach vor allem das Gehalt des 31-Jährigen im Weg. Während Poulsen in Leipzig rund sieben Millionen Euro einstreicht, kann der HSV maximal 1,8 Millionen Euro in Aussicht stellen.