Perrin verlässt den HSV

Lucas Perrin verlässt den Hamburger SV. Wie die Rothosen mitteilen, wechselt der 26-Jährige zu Sporting Gijón in die zweite spanische Liga. „Wir bedanken uns bei Lucas Perrin für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine neue Aufgabe in Spanien viel Erfolg“, so Direktor Sport Claus Costa.

Innenverteidiger Perrin war vor einem Jahr ablösefrei von Racing Straßburg nach Norddeutschland gewechselt und wurde im Winter an Cercle Brügge verliehen. Für den HSV absolvierte der Franzose lediglich sechs Pflichtspiele. Da sein Vertrag noch ein Jahr gelaufen wäre, kassiert der Bundesliga-Aufsteiger eine Ablöse.