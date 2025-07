HSV: Glatzel stellt sich Konkurrenzkampf

Robert Glatzel will von einem Abschied vom Hamburger SV nichts wissen. „Ich wollte immer mit dem HSV mal Bundesliga spielen. Endlich ist es so weit. Den Konkurrenzkampf im Angriff nehme ich an. Wir wollen die Liga halten. Dazu gehören Verstärkungen. Ich freue mich darauf“, zitiert die ‚Bild‘ den Mittelstürmer.

Glatzel läuft seit 2021 im Volksparkstadion auf, nun fiebert er seinem ersten Jahr in der Bundesliga entgegen. Mit Rayan Philippe (24) wurde bereits Konkurrenz von Eintracht Braunschweig unter Vertrag genommen. Darüber hinaus verhandelt der HSV mit RB Leipzig über einen Transfer von Yussuf Poulsen (31).