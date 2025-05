Nächste Unterschrift: Auch Raphinha bleibt bei Barça

Raphinha hat beim FC Barcelona einen neuen Vertrag unterschrieben. Der brasilianische Offensivmann bindet sich bis 2028.

Unter Trainer Hansi Flick, der am Mittwoch einen neuen Vertrag bis 2027 beim FC Barcelona unterschrieben hat, nahm wohl Raphinha die größte Entwicklung. Der Brasilianer galt im vergangenen Sommer noch als Streichkandidat, da er in seinen beiden ersten Spielzeiten nicht zu überzeugen wusste.

Doch unter Flick wurde Raphinha zum Weltklasse-Profi, kommt in dieser Spielzeit auf 18 Tore und elf Vorlagen in der Liga sowie 13 Tore und neun Vorlagen in der Champions League. Die logische Konsequenz: ein neues Arbeitspapier.

Die Katalanen stellen mit der Verlängerung die Weichen für eine goldene Zukunft. Zuvor hatte Barça unter anderem bereits mit Pau Cubarsí (18), Pedri (22) und Gavi (20) langfristig verlängert, Lamine Yamal (17) wird im Juli an seinem 18. Geburtstag folgen.