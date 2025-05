Valverde verlängert in Bilbao

Athletic Bilbao geht mit Trainer Ernesto Valverde in die Zukunft. Wie die Basken mitteilen, verlängert der 61-Jährige seinen Vertrag um ein Jahr bis 2026. Damit geht der Spanier in seiner dritten Amtszeit in die insgesamt zehnte Saison in Bilbao.

Direktor Fußball Mikel González sagt zu der Verlängerung: „Es ist eine Ehre, diesen Weg mit Valverde zu gehen. Er ist ein Trainer, der nicht nur mit seinen Resultaten Geschichte geschrieben, sondern der dem Klub auch zu Wachstum verholfen hat.“ Der La Liga-Klub steht nach einer herausragenden Saison auf Rang vier und spielt sicher in der kommenden Saison in der Champions League.