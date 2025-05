XXL-Forderung: Yamal will Barças Kohle-König werden

Die Absichten beim FC Barcelona und Lamine Yamal sind offensichtlich. Beide Seiten wollen den Vertrag des 17-jährigen Ausnahmespielers langfristig verlängern. Ein neues bis 2030 datiertes Arbeitspapier ist in Arbeit, allerdings herrscht bezüglich der Entlohnung des Jungprofis noch keine Einigkeit. Yamal und seine Vertreter haben offenbar eine ganz genaue Vorstellung davon, welche Summe künftig auf das Konto des Teenagers fließen soll.

Laut ‚Cadena SER‘ will Yamal umgehend zum Topverdiener der Katalanen aufsteigen. Das stellt die wirtschaftlich herausgeforderten Barça-Bosse vor Probleme. Das Gehaltsgefüge des Kaders steht seit Jahren Spitz auf Knopf und lässt kaum Spielraum für neue Stars oder ausufernde Vertragsverlängerungen. Bei Yamal muss hier mächtig gezaubert werden, damit sein neuer Kontrakt ins ligainterne Salary Cap passt.

Von den bislang 1,5 Millionen Euro pro Jahr würde Yamal – sollte seinem Wunsch stattgegeben werden – auf über 26 Millionen Euro pro Jahr springen. So viel wird Robert Lewandowski (36) kommende Saison verdienen. Damit bildet der Pole gemeinsam mit Frenkie de Jong (28) und Marc-André ter Stegen (33) die Speerspitze der Gehaltstabelle ab.

Die notwendige Verlängerung mit Yamal kommt zu einer Unzeit. Eigentlich waren die Verantwortlichen am Camp Nou damit beschäftigt, das Gehaltsgefüge nach und nach zu drosseln. Statt einen weiteren Spieler in die Sphären von Lewandowski und Co. aufsteigen zu lassen, wollte man dafür sorgen, dem Trend der XXL-Löhne Einhalt zu gebieten. Yamal macht das Spielchen aber augenscheinlich nicht mit.