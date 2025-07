Barça findet neuen Yamal | Mega-Strafe für Gyökeres

Wer hat ihn gebadet?

Wohl keine andere Jugendakademie bringt in einer solchen Frequenz Topspieler hervor wie La Masia, die berühmte Talentschmiede des FC Barcelona. Aktuell schickt sich Lamine Yamal an, in die Fußstapfen von Lionel Messi zu treten, dem erfolgreichsten Absolventen des Internats. Der 18-Jährige versetzt Experten regelmäßig ins Staunen und ist schon jetzt ein Mitfavorit für den Ballon d’Or. Doch in Katalonien hegt man die Hoffnung, bereits den nächsten Yamal ausgebildet zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieser hört laut ‚Cadena SER‘ auf den Namen Pedro Fernández Sarmiento, kurz Dro. Im Vorbereitungsspiel gegen Vissel Kobe (3:1) gab der 17-Jährige nicht nur sein Debüt, sondern steuerte gleich einen Treffer bei. Dem Radiosender zufolge ist Trainer Hansi Flick begeistert von dem Offensivspieler und sieht in ihm den nächsten Leistungsträger. Laut der ‚Marca‘ arbeiten die Blaugrana bereits an einer Vertragsverlängerung von Dro. Um die Jugend muss sich der spanische Meister also weiter keine Gedanken machen.

Zur Kasse bitte

In den vergangenen Jahren ist es fast schon zur Normalität geworden, den eigenen Wechsel zu erstreiken. In Deutschland erinnert man sich dabei insbesondere an Randal Kolo Muani und Ousmane Dembélé, doch auch international findet dieses fragwürdige Businessmodell Anwendung. Jüngstes Beispiel ist Viktor Gyökeres, der seinen Wechsel von Sporting Lissabon zum FC Arsenal erfolgreich erstreikt hat. Allerdings warten dafür nun heftige Konsequenzen auf den Schweden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für sein Nicht-Erscheinen beim Trainingsauftakt des portugiesischen Meisters hat ihm der Verein laut der ‚Record‘ nun eine Strafe von satten 350.000 Euro aufgebrummt. Dabei handelt es sich um ein komplettes Monatsgehalt des 27-Jährigen. Dennoch hat Gyökeres der Strafe bereits zugestimmt, da er den Wechsel auf die Insel unter keinen Umständen gefährden wollte. Ohnehin dürfte der Stürmer das Geld bei den Gunners schnell wieder reingeholt haben.