Bayers 200-Millionen-Shoppingtour

Zwar hat Como 1907 bereits versucht, Bayer Leverkusen klarzumachen, dass man Trainer Cesc Fàbregas in diesem Sommer nicht ziehen lassen möchte, das schreckt die Verantwortlichen der Werkself jedoch nicht ab. Laut der ‚Sport Bild‘ telefonieren die Bosse Simon Rolfes und Fernando Carro mit dem Ex-Strategen und versuchen ihn, von einem Engagement im Rheinland zu überzeugen.

Verlockend ist da auch das Budget, das Fàbregas im Falle eines Wechsels von Spielmacher Florian Wirtz (22) zur Verfügung steht. Dem Magazin zufolge dürfte der Spanier dann für über 200 Millionen Euro einkaufen. Fàbregas könnte sich also einen Kader ganz nach seinem Geschmack zusammenstellen.

Baustellen gibt es genug, schließlich steht bei dem Vizemeister ein Umbruch an. Neben Wirtz liebäugeln auch Leistungsträger wie Alejandro Grimaldo (29), Piero Hincapié (23) oder Patrik Schick (29) mit einem Abgang. Zudem stehen die Abschiede von Jeremie Frimpong (24), der bereits den Medizincheck beim FC Liverpool bestanden hat, und Jonathan Tah (29) fest.

Jugend forscht

Logisch, dass frischer Wind kommen soll. Neues Abwehrpersonal wird zuhauf gehandelt. Unter anderem Tim Oermann (21/VfL Bochum), Malick Thiaw (23/AC Mailand), Albin Hajdari (22/FC Lugano) und Axel Tape (17/Paris St. Germain) stehen auf der Liste. Ein Grimaldo-Ersatz könnte derweil von Real Madrid kommen. Laut ‚Relevo‘ hat sich Bayer nach dem Linksverteidiger Víctor Valdepeñas erkundigt.

Auch in der Offensive soll etwas getan werden. Aus Como könnte Fàbregas direkt Nico Paz (20) mit nach Leverkusen bringen, der dort der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel ist. Ebenfalls ein heißes Thema ist Mohamed Amoura (25), der beim VfL Wolfsburg gerade in der Hinrunde für Furore sorgte. Mit Harvey Elliott (22/FC Liverpool) und James McAtee (22/Manchester City) stehen auch zwei Kandidaten aus der Premier League auf dem Zettel. Ein breites Repertoire an potenziellen Wunschspielern also, aus dem Bayer schöpfen kann.