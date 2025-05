Gulde-Ersatz: Wildert Freiburg in Bremen?

An den ersten drei Tagen dieser Woche präsentierte der SC Freiburg in Cyriaque Irié (19), Yuito Suzuki (23) und Derry Scherhant (22) jeweils einen Neuzugang – kommt an Tag vier ein weiterer dazu? Gut möglich.

Denn nachdem die ersten drei Transfers alle für die Offensive waren, scheint nun die Defensive ins Blickfeld geraten zu sein. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der Sport-Club möglichst zeitnah Anthony Jung vom SV Werder Bremen in den Breisgau holen will.

Flexibilität als Waffe

Der Vertrag des 33-Jährigen läuft an der Weser aus, folglich könnte der SC ihn ablösefrei verpflichten. Jung bringt die Erfahrung mit, die durch das Karriereende von Manuel Gulde (34) wegbricht. Seit 2021 war er in Bremen am Ball und dabei in allen vier Spielzeiten gesetzt.

Jung kann sowohl in der Innenverteidigung als auch links hinten spielen und hat durch diese Flexibilität ein interessantes Profil für das Team von Julian Schuster, das durch die zusätzliche Belastung des internationalen Wettbewerbs einen breiteren Kader benötigt.