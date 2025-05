Bellingham auf dem Weg nach Frankfurt

Jobe Bellingham schickt sich immer mehr an, aus dem Schatten seines Bruders Jude Bellingham hervorzutreten. Gerade erst ist der 19-Jährige mit dem AFC Sunderland in die Premier League aufgestiegen. Dass er bei den Black Cats bleiben wird, erscheint aber höchst unwahrscheinlich, schließlich haben neben mehreren Premier League-Vereinen auch RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und insbesondere Borussia Dortmund Interesse. Am heutigen Montag können die Adlerträger nun ordentlich Werbung für sich machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, reist der talentierte Mittelfeldspieler noch heute in die Bankenmetropole, um sich das Vereinsgelände der Eintracht anzuschauen und Gespräche mit den Verantwortlichen zu führen. Um einen Medizincheck handelt es sich jedoch noch nicht. Ferner betont der Bezahlsender, dass das Rennen um den Shootingstar weiterhin offen ist, eine Einigung mit einem Klub sei noch nicht erfolgt. Eine Entscheidung seitens des Spielers soll jedoch zeitnah erfolgen.

Update (12:56 Uhr): Laut dem vereinsnahen Transferjournalisten Christopher Michel ist Jobe mittlerweile in Frankfurt gelandet und wurde am Flughafen abgeholt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für welchen Bundesligaklub sollte sich Jobe Bellingham entscheiden? Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt Teile deine Antwort Bild wird erstellt

In Sunderland war Bellingham in der abgelaufenen Saison absolut gesetzt und spielte eine maßgebliche Rolle bei der Rückkehr ins englische Oberhaus. Wettbewerbsübergreifend stand der Schlaks in 43 Pflichtspielen auf dem Rasen. Ein Wechsel in die Bundesliga erscheint auch aufgrund der guten Erfahrungen von Bruder Jude als realistische Option. Vielleicht gelingt es ja heute den Frankfurten, Jobe von einem Wechsel zu überzeugen.