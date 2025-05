Kessler gibt alles für Downs-Verlängerung

Um Damion Downs langfristig an den 1. FC Köln zu binden, will Thomas Kessler einiges in Bewegung setzen. Gegenüber ‚Bild‘ erklärt der Sportdirektor: „Nach der Verpflichtung von Friedhelm Funkel war die Zukunfts-Planung rund um Damion das Erste, was ich mir auf den Schreibtisch gezogen habe. Ich bin dann zu unserem Finanz-Geschäftsführer Philipp Türoff ins Büro gegangen und habe ihm verdeutlicht, dass wir diese Personalie priorisieren sollten.“

Bis 2026 ist der 20-jährige Torjäger noch an den FC gebunden, immer mal wieder gab es Gerüchte über Interessenten aus dem In- und Ausland. Aus Köln liegt ihm offenbar eine Top-Offerte auf dem Tisch. „Wir haben Damion ein Rundumpaket angeboten, sowohl mit sportlicher als auch finanzieller Perspektive, das es bei einem Spieler in diesem Alter beim FC lange nicht mehr gab. Ich hoffe, dass Damion das Angebot annimmt und seinen Vertrag verlängert“, so Kessler.