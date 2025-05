Osimhen vor Einigung mit neuem Klub

Victor Osimhen könnte es in diesem Sommer in die Saudi Pro League ziehen. Wie die Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘ berichtet, befindet sich der 26-Jährige in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Al Hilal über einen Transfer. Der Nigerianer fordert ein Gehalt von umgerechnet 16 bis 18 Millionen Euro, eine Vertragslänge von drei Jahren steht im Raum. Unklar ist laut dem Bezahlsender, ob der Verein grünes Licht für die Ablöseverhandlungen mit der SSC Neapel erhält. Der Ausschuss für finanzielle Tragfähigkeit des saudischen Sportministeriums hat derzeit noch keine Genehmigung zur Freigabe der erforderlichen Mittel erteilt.

Der Verein sei jedoch zuversichtlich, dass dies noch geschehen wird. Osimhen ist bis Ende Juni an Galatasaray verliehen. Für den Klub aus Istanbul erzielte der Mittelstürmer in 40 Pflichtspielen der abgelaufenen Spielzeit 36 Tore und bereitete acht weitere vor. Der Kontrakt des Rechtsfußes in Neapel läuft noch bis 2026. Neben Al Hilal sind auch Juventus Turin und Manchester United an Osimhen interessiert.