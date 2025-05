Bericht: Modric ist das erste Alonso-Opfer bei Real

Nach 13 Jahren und fast 600 Pflichtspielen für den Klub wird Luka Modric Real Madrid im Anschluss an die erste Austragung der neuen XXL-Klub-Weltmeisterschaft verlassen. Der 39-Jährige zeigt bis zum Schluss, dass er noch genug Saft im Tank hat, um dem Mittelfeld der Königlichen wichtige Impulse zu setzen.

Trotzdem hat sich der Verein entschieden, dass der auslaufende Vertrag des kroatischen Spielmachers nicht noch einmal verlängert wird – obwohl dieser nicht nein gesagt hätte. Wie die ‚as‘ berichtet, ist der langjährige Taktgeber des weißen Balletts jedoch das erste Opfer des neuen Trainers Xabi Alonso und der neuen Ausrichtung des Klubs.

Der Spanier soll dem Vernehmen nach am Montag bei Real als neuer Coach vorgestellt werden, ist aber bereits seit einiger Zeit mit dem Klub in Gesprächen und plant die Neuausrichtung der Mannschaft mit, die unter seiner Ägide wieder Titel an Titel reihen soll.

Alonso stimmt zu

Nach Informationen der spanischen Sportzeitung gab es innerhalb des Vereins bis zuletzt Stimmen, die sich für eine Verlängerung mit Modric aussprachen. Zu diesen soll grundsätzlich auch Alonsos gehört haben. Doch letztendlich setzte sich die Meinung durch, dass das Team verjüngt werden muss. Alonso, der selbst noch mit Modric bei Real gespielt hatte, stimmte schließlich zu und nickte die Entscheidung ab.

Der Abschied der Vereinslegende soll den Weg vor allem für Toptalent Arda Güler freimachen. Der 20-Jährige scharrt seit seiner Verpflichtung vor zwei Jahren gewaltig mit den Hufen, kommt aber bisher nur selten zum Zug. Eine Leihe lehnt der türkische Nationalspieler ab, er will sich im weißen Trikot durchsetzen.

Auch Nico Paz (20), der aus der Real-Jugend stammt und aktuell bei Como 1907 groß aufspielt, soll ein Kandidat sein. Alles fokussiert sich bei Real allerdings auf einen bestenfalls jungen Toptransfer für das Mittelfeld, für den dem Vernehmen nach mehr als 100 Millionen Euro reserviert sein sollen.

Große Namen auf der Liste

Gehandelt werden natürlich vor allem Florian Wirtz (22), aber auch Alexis Mac Allister (26/FC Liverpool), Rodri (28/Manchester City), Tijjani Reijnders (26/AC Mailand), Angelo Stiller (24/VfB Stuttgart) und laut der ‚Marca‘ auch Hugo Larsson (20/Eintracht Frankfurt).

Alonso soll die „große Erneuerung“ vorantreiben, wie es die ‚Mundo Deportivo‘ beschreibt. Mit Modric verlässt der letzte des großen Dreier-Mittelfelds Modric-Casemiro-Kroos den Klub. Rodrygo (24) und Aurélien Tchouaméni (25) sollen folgen. Das würde die Kriegskasse von Real weiter füllen.