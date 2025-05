Nach der Klub-WM: Modric verlässt Real

Im Jahr 2012 wechselte Luka Modric von Tottenham Hotspur für 35 Millionen Euro zu Real Madrid. Der Mittelfeldspieler war keinesfalls ein schillernder Name des Weltfußballs, als er zum ersten Mal das Trikot der Königlichen überstreifte. 13 Jahre und 590 Pflichtspiele später sieht das ganz anders aus.

Wie der Superstar in einer emotionalen Botschaft über seine Social Media-Kanäle mitteilt, wird er nicht mehr häufig für die Blancos auflaufen. Nach der Klub-Weltmeisterschaft wird Schluss sein, erklärt der 39-Jährige. „Ich gehe mit einem vollen Herzen. Voller Stolz, Dankbarkeit und unvergesslichen Erinnerungen. Und auch wenn ich nach der Klub-Weltmeisterschaft dieses Trikot nicht mehr auf dem Rasen tragen werde, werde ich immer Madridista bleiben“, so Modric.

2018 gewann Modric den Ballon d’Or und wurde außerdem zum Weltfußballer und zu Europas Fußballer des Jahres gekürt. Insgesamt sechs Champions League- und fünf Klub-Weltmeisterschaftstitel gewann der Mittelfeldregisseur mit seinem Team. Ob der Abschied von Real mit einem Karriereende einhergeht, geht aus dem Statement des 186-fachen Nationalspielers nicht hervor.

Vom Verein wird Modric ebenfalls in einer offiziellen Mitteilung verabschiedet. Darin heißt es unter anderem: „Real Madrid CF und unser Kapitän Luka Modric haben vereinbart, eine unvergessliche Zeit als Spieler für unseren Verein am Ende der Klub-Weltmeisterschaft zu beenden, die unser Team ab dem 18. Juni in den USA bestreiten wird.“

Außerdem werden Modrics herausragende Errungenschaften für den Klub erwähnt: „Modric ist einer von nur fünf Spielern in der Geschichte des Fußballs, die sechs Europapokale gewonnen haben, und der Spieler mit den meisten Titeln in der 123-jährigen Geschichte von Real Madrid.“ Damit hat sich der Ausnahmekicker auf Ewigkeiten in der Klubhistorie verewigt.