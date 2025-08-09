Real: Ein Abgang & eine Verlängerung
Reinier (23) kehrt Real Madrid den Rücken und wechselt in seine brasilianische Heimat. Bei Atlético Mineiro unterschreibt der Offensivspieler einen Vertrag bis Ende 2029. Dem Vernehmen nach geht der Deal ablösefrei über die Bühne, Real behält aber 50 Prozent der Transferrechte. Die Königlichen hatten Reinier Anfang 2020 für 30 Millionen Euro von Flamengo verpflichtet. Ein Profispiel er für Real nie, wurde zeitweise an Borussia Dortmund, den FC Girona, Frosinone Calcio und den FC Granada verliehen.
Campeão olímpico, com passagem por clubes da Espanha, Alemanha e Itália, o meio-campista é o novo reforço Atleticano! Com 23 anos, o jogador assinou vínculo até 31 de dezembro de 2029 e será mais uma alternativa para o elenco comandado por Cuca! 🇧🇷
Pra cima, Reinier! 🚀
Zudem verkündet Real die Vertragsverlängerung mit Gonzalo García (21). Der Stürmer dehnt seinen Kontrakt um drei weitere Jahre bis 2030 aus. Die Ausstiegsklausel wird auf eine Milliarde Euro festgesetzt. Bei der Klub-WM machte der Spanier mit vier Toren in sechs Spielen auf sich aufmerksam.
