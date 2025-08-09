Real: Ein Abgang & eine Verlängerung

Reinier (23) kehrt Real Madrid den Rücken und wechselt in seine brasilianische Heimat. Bei Atlético Mineiro unterschreibt der Offensivspieler einen Vertrag bis Ende 2029. Dem Vernehmen nach geht der Deal ablösefrei über die Bühne, Real behält aber 50 Prozent der Transferrechte. Die Königlichen hatten Reinier Anfang 2020 für 30 Millionen Euro von Flamengo verpflichtet. Ein Profispiel er für Real nie, wurde zeitweise an Borussia Dortmund, den FC Girona, Frosinone Calcio und den FC Granada verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem verkündet Real die Vertragsverlängerung mit Gonzalo García (21). Der Stürmer dehnt seinen Kontrakt um drei weitere Jahre bis 2030 aus. Die Ausstiegsklausel wird auf eine Milliarde Euro festgesetzt. Bei der Klub-WM machte der Spanier mit vier Toren in sechs Spielen auf sich aufmerksam.