Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Real: Ein Abgang & eine Verlängerung

von David Hamza - Quelle: realmadrid.com
1 min.
Garcia reißt die Arme hoch @Maxppp

Reinier (23) kehrt Real Madrid den Rücken und wechselt in seine brasilianische Heimat. Bei Atlético Mineiro unterschreibt der Offensivspieler einen Vertrag bis Ende 2029. Dem Vernehmen nach geht der Deal ablösefrei über die Bühne, Real behält aber 50 Prozent der Transferrechte. Die Königlichen hatten Reinier Anfang 2020 für 30 Millionen Euro von Flamengo verpflichtet. Ein Profispiel er für Real nie, wurde zeitweise an Borussia Dortmund, den FC Girona, Frosinone Calcio und den FC Granada verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Atlético
Reinier é Galo! 🐔

Campeão olímpico, com passagem por clubes da Espanha, Alemanha e Itália, o meio-campista é o novo reforço Atleticano! Com 23 anos, o jogador assinou vínculo até 31 de dezembro de 2029 e será mais uma alternativa para o elenco comandado por Cuca! 🇧🇷

Pra cima, Reinier! 🚀
Bei X ansehen

Zudem verkündet Real die Vertragsverlängerung mit Gonzalo García (21). Der Stürmer dehnt seinen Kontrakt um drei weitere Jahre bis 2030 aus. Die Ausstiegsklausel wird auf eine Milliarde Euro festgesetzt. Bei der Klub-WM machte der Spanier mit vier Toren in sechs Spielen auf sich aufmerksam.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
La Liga
Real Madrid
Mineiro
Reinier
Gonzalo García Torres

Weitere Infos

Serie A Serie A
La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Mineiro Logo Atlético Mineiro
Reinier Reinier
Gonzalo García Torres Gonzalo García Torres
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert