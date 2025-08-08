FC Bayern: Real-Interesse an Karl

Toptalent Lennart Karl zieht großes Interesse aus dem Ausland auf sich. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich zahlreiche Spitzenklubs – darunter Real Madrid und Ajax Amsterdam – in den vergangenen Monaten beim FC Bayern erkundigt. Der 17-Jährige fühlt sich jedoch wohl und will sich beim deutschen Rekordmeister durchbeißen.

In München darf sich Karl in der kommenden Saison Hoffnung auf regelmäßige Einsatzzeiten machen, da er als Back-Up für Michael Olise (23) auf der rechten Offensivseite eingeplant ist. Inzwischen steht der Linksfuß, dem beim gestrigen Testspiel gegen Tottenham Hotspur (4:0) sein Premierentreffer gelang, unmittelbar vor der Verlängerung seines 2026 auslaufenden Vertrags.