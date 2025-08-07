Menü Suche
Eberl kündigt Karl-Verlängerung an

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Lennart Karl hat ein ganz feines Füßchen @Maxppp
FC Bayern 4-0 Tottenham

Max Eberl macht aus der bevorstehenden Verlängerung von Lennart Karl (17) kein Geheimnis. Im Anschluss an den heutigen Sieg des FC Bayern (4:0) über Tottenham Hotspur ließ der Sportvorstand gegenüber ‚Sky‘ durchblicken: „Wir sind weit, es sieht sehr gut aus.“

Karl ist aktuell nur noch bis 2026 an den deutschen Rekordmeister vertraglich gebunden, das neue Arbeitspapier wurde aber bereits ausgehandelt. Bei der heutigen Partie erzielte der hoch veranlagte Offensivspieler den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 per sehenswertem Schlenzer.

