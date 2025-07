Neuer Flügelspieler für Rotterdam

Flügelspieler Yoon Doyoung von Brighton & Hove Albion schließt sich per Leihe Excelsior Rotterdam an. Der 18-Jährige war in diesem Sommer für zwei Millionen Euro von Daejeon Hana Citizen aus der K-League nach England gewechselt und gilt in Südkorea als großes Talent.

Unter der Anzeige geht's weiter