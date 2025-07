Herrmann vor Dynamo-Rückkehr

Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden verstärkt sich mit einem alten Bekannten. Nach Informationen der ‚Bild‘ wechselt Luca Herrmann vom SC Paderborn zu den Sachsen. Der zentrale Mittelfeldspieler habe schon vor Wochen mit Dresden-Coach Thomas Stamm telefoniert, nun stehe die Rückholaktion kurz vor dem Abschluss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Herrmann war erst vor einem Jahr ablösefrei nach Paderborn gewechselt. Für die Ostwestfalen absolvierte der 26-Jährige in der vergangenen Saison 19 Partien in der 2. Bundesliga, stand dabei jedoch nur zweimal in der Startelf. Bei Dynamo war das Freiburg-Eigenwächs zuvor einer der Schlüsselspieler, zwischen 2021 und 2024 bestritt er dort 53 Einsätze (zwei Tore, zwei Vorlagen).