Rekordeinkauf: Münster holt Ex-Münchner Tikvic

Zweitligist Preußen Münster hat den teuersten Transfer der Vereinsgeschichte getätigt. Der SCP verpflichtet Antonio Tikvic vom FC Watford. Laut ‚kicker‘ kostet der Innenverteidiger satte 700.000 Euro.

„Antonio bringt ganz viel mit, was wir heute und auch in Zukunft für den SC Preußen Münster einsetzen können. Er ist ein Spieler, der viel Emotionalität auf den Platz bringt und eine Mannschaft mitreißen kann. Mit 1,98 Metern Körpergröße, einem starken linken Fuß und einer gewissen Schnelligkeit und Dynamik bringt er auch körperliche Voraussetzungen mit, die auf dieser Position selten sind“, so Geschäftsführer Sport Ole Kittner über den 21-Jährigen. Der gebürtige Hamburger absolvierte in der Saison 2022/23 für die Zweitvertretung des FC Bayern fünf Partien in der 3. Liga.