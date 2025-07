BVB: Chukwuemeka-Alternative bereits gefunden?

RB Leipzig drückt mächtig aufs Gas im Poker um Carney Chukwuemeka (21), der aktuell noch beim FC Chelsea unter Vertrag steht. Es könnte sich ein Tauschdeal zwischen den beiden Vereinen anbahnen, in den Xavi Simons involviert wird. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der 22-jährige Niederländer bereits eine mündliche Einigung mit den Blues erzielt – jetzt könnte alles ganz schnell gehen.

Wie Fabrizio Romano berichtet, blickt Borussia Dortmund auf der Suche nach einer adäquaten Alternative erneut in die Premier League. Facundo Buonanotte von Brighton & Hove Albion stehe auf der Wunschliste des BVB. Der 20-jährige Offensivakteur war 2023 aus seiner argentinischen Heimat für sechs Millionen Euro nach Brighton gewechselt. In der vergangenen Saison war der Linksfuß an Leicester City verliehen und konnte trotz des Abstiegs mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen – fünf Tore und zwei Vorlagen in 31 Premier-League-Partien verbuchte der zweifache Nationalspieler.

Neben der Borussia zeigt dem Transferexperten zufolge auch Olympique Lyon Interesse an Buonanotte. Beide Klubs sollen sich in Gesprächen mit dem Spielerlager befinden. Wie hoch eine mögliche Ablöse sein könnte, zeichnet sich aktuell noch nicht ab, sie dürfte aber definitiv die von Brighton gezahlte Summe von sechs Millionen Euro deutlich übersteigen. An die Seagulls ist Buonanotte noch bis 2028 gebunden.