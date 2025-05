Krösche-Klartext zu Koch

Eintracht Frankfurt möchte zeitnah den Vertrag mit Abwehrspieler Robin Koch (28) verlängern. Dies soll allerdings nicht um jeden Preis geschehen, wie Sportvorstand Markus Krösche auf einer Pressekonferenz verriet: „Wir wollen mit Robin verlängern und sind auch in Gesprächen mit ihm. Es ist unser Ziel, ihn langfristig an uns zu binden. Aber: Wenn du beim Gehaltsvolumen einmal übers Ziel hinausschießt, ist es sehr schwierig, das wieder einzufangen. Dann zerstörst du Strukturen. Wenn du diese Tür einmal aufmachst, kriegst du sie nie wieder zu. Wir können nicht so agieren, als würden wir regelmäßig Champions League spielen.“

Koch hat sich nach seinem Wechsel von Leeds United nach Hessen vor zwei Jahren schnell als Stammspieler etabliert und wird mittlerweile auch regelmäßig für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Diese Entwicklung weckt allerdings auch Begehrlichkeiten. Sowohl Borussia Dortmund als auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig sind dem Vernehmen nach an dem gebürtigen Kaiserslauterer interessiert. Dank einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2027 befristeten Vertrag kann Koch den Verein für eine Ablösesumme im Bereich von 18 bis 20 Millionen Euro verlassen.