Leeds: Adams-Medizincheck angesetzt

Der Wechsel von Tyler Adams zu Leeds United nimmt immer konkretere Formen an. Wie der ‚kicker‘ berichtet, erwartet der Premier League-Klub den zentralen Mittelfeldspieler von RB Leipzig noch heute zum Medizincheck.

Berichten zufolge kassieren die Sachsen bis zu 23 Millionen Euro für den 23-jährigen Nationalspieler der USA. In Leeds trifft Adams auf Trainer Jesse Marsch, mit dem er schon bei den New York Red Bulls und in Leipzig zusammenarbeitete.