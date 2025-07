Eindhoven vor Rekord-Transfer

Mark van Bommel ist eine Vereinsikone bei der PSV Eindhoven. Laut ‚Eindhovens Dagblad‘ trägt bald auch sein Sohn Ruben van Bommel (20) das rot-weiße Trikot. Mit AZ Alkmaar soll sich die PSV auf eine Ablösesumme von fast 16 Millionen Euro verständigt haben, womit van Bommel Hirving Lozano (29) als PSV-Rekord-Einkauf ablösen würde, der 2023 für 15 Millionen Euro von der SSC Neapel gekommen war.

Für die Rückkehr zu seinem Jugendklub soll van Bommel sogar auf eine Klausel verzichtet haben, die ihm ein Viertel der Ablösesumme zuspricht. Deshalb senkte Alkmaar seine ursprüngliche Forderung von 20 Millionen Euro, erhielt aber dennoch die vorher anvisierte Ablösesumme. Van Bommels persönlicher Verzicht werde jedoch durch sein Gehalt ausgeglichen. Nach dem Medizincheck soll er einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Der Flügelspieler kam in der vergangenen Saison in Alkmaar auf 34 Spiele, in denen er zehn Tore erzielte und sechs weitere vorbereitete. Weil die Offensivstars Johan Bakayoko (22) und Malik Tillman (23) vor einem Abgang stehen, hat Eindhoven sowohl Geld als auch Bedarf für neue Offensivspieler.