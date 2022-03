Schalke feuert Grammozis

Dimitrios Grammozis ist nicht länger Trainer von Schalke 04. Der Chefcoach ist nach Vereinsangaben ab sofort freigestellt, gleiches gilt für seinen Assistenten Sven Piepenbrock sowie Torwarttrainer Wil Coort.

„Wir sind in der Phase der Saison angelangt, in der die großen Entscheidungen fallen. Die Überzeugung, dass unser avisiertes Ziel, der Aufstieg in die Bundesliga, in der bestehenden Konstellation noch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besitzt, hatten wir nicht mehr. Wir sind deshalb der Meinung, dass das Team im Saisonfinale einen neuen Impuls benötigt“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder.

Peter Knäbel ergänzt: „Der Mannschaft mangelte es seit Jahresbeginn an der notwendigen Konstanz, sowohl was Resultat, aber insbesondere auch die zentralen Leistungsparameter betrifft. Es ist gerade diese Konstanz, die Teams, die aufsteigen wollen, benötigen. Von der Qualität des Kaders sind wir weiterhin überzeugt. Doch um im Kampf um die Spitzenplätze erfolgreich sein zu können, benötigen wir eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die wir thematisiert, aber nicht gesehen haben.“

Einhellig betonen die beiden: „Dimitrios Grammozis hat den FC Schalke 04 in einer sehr schwierigen Phase übernommen und den Verein nach dem Abstieg und dem Wiederaufbau in der 2. Bundesliga sportlich stabilisiert. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“

Aufstieg in großer Gefahr

Am gestrigen Samstag mussten die Schalker gegen Hansa Rostock eine 3:4-Heimpleite einstecken. Der Rückstand auf Platz drei betrüge bei einem Werder-Sieg am heutigen Sonntag (13:30 Uhr) gegen Dynamo Dresden schon sechs Zähler.

Sein Amt hatte Grammozis vor fast genau einem Jahr angetreten. Einem kurzzeitigen Aufschwung folgte zuletzt aber wieder sportliche Tristesse.