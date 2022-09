Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

SC Freiburg

Christian Streich wird gegen Borussia Mönchengladbach auf Lucas Höler (28) und Roland Sallai (25) verzichten müssen. Höler befindet sich nach seinem Mittelfußbruch weiterhin im Aufbautraining und Sallai erlitt gegen Leverkusen eine Fraktur des Augenbodens.

Borussia Dortmund

Die Verletztenliste des BVB wird immer länger. In dieser Woche gesellten sich mit Jamie Bynoe-Gittens (18/Schulter), Thorgan Hazard (29/Oberschenkelprobleme) und Gregor Kobel (24/Muskelfaserriss) gleich drei Spieler zum Lazarett der Schwarz-Gelben. Der junge Engländer wird sich sogar einer OP unterziehen müssen und bis Ende des Jahres ausfallen.

FC Bayern München

Harry Kane (29/Tottenham) bleibt weiterhin ein heißes Thema beim FC Bayern. Die ‚Bild‘ berichtet sogar, dass der Rekordmeister ein Angebot angekündigt hat. Oliver Kahn sei die treibende Kraft hinter diesem Unterfangen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic versucht, der Personalie etwas Wind aus den Segeln zunehmen: „Ich glaube nicht, dass Oliver Kahn eine Verpflichtung von ihm (Kane, Anm. d. Red.) forciert. Da könnt ihr alle einen Gang zurückschalten. Da ist nichts dran.“

Union Berlin

Ein Einsatz von Jordan Siebatcheu (26) am Sonntag gegen den 1.FC Köln ist fraglich, weswegen Trainer Urs Fischer keine Prognose abgeben möchte: „Ich bleibe dabei: Schauen wir mal, ob das bis Sonntag reicht.“ Jedenfalls gehe es beim Stürmer „in die richtige Richtung.“

FSV Mainz 05

Anton Stach (23) und Jae-Sung Lee (30) könnten Trainer Bo Svensson im kommenden Spiel nicht zur Verfügung stehen:„Der Einsatz von beiden Spielern steht auf der Kippe“. Sicher ist der Ausfall von Stürmer Marcus Ingvartsen (26).

1.FC Köln

Der FC hat kurz vor Ende des Transferfensters noch einmal in der Innenverteidigung nachgelegt und Nikola Soldo (21) von Lokomotiva Zagreb verpflichtet. Nach Informationen des Kölner ‚Express‘ kostete der junge Kroate die Geißböcke eine Ablöse von 500.000 Euro. Nun soll er mithelfen, den verletzungsbedingten Ausfall von Julian Chabot (24) aufzufangen.

TSG Hoffenheim

Muhammed Damar (18) verschafft sich immer mehr Respekt in der Profi-Mannschaft der Kraichgauer. Das junge Talent, das vor der Spielzeit von Eintracht Frankfurt kam, war eigentlich für die U23 vorgesehen. Der Mittelfeldspieler sammelte gegen Borussia Dortmund (0:1) erste Einsatzminuten.

Werder Bremen

Die Werderaner werden weiterhin auf Leonardo Bittencourt (28) verzichten müssen. Trainer Ole Werner bestätigte auf der Pressekonferenz: „Er hat eine muskuläre Verletzung im Rippenbereich. Die ist schmerzhaft. Es ist schwer, eine Prognose zu treffen.“ Hingegen wird Jens Stage, der unter der Woche eine Trainingseinheit abbrechen musste, dem Team am heutigen Freitagabend gegen den FC Augsburg doch zur Verfügung stehen.

Borussia Mönchengladbach

Neuzugang Julian Weigl verzichtet während seiner Leihe zu den Fohlen auf einen Teil seines Gehaltes. Wie die ‚Sport Bild‘ erfuhr, kassiert der deutsche Mittelfeldspieler statt den zuvor bei Benfica Lissabon verdienten sechs Millionen nur noch fünf Millionen Euro. Im kommenden Jahr kann die Borussia den 27-Jährigen demnach dann für 15 Millionen Euro per Kaufoption festverpflichten.

Eintracht Frankfurt

Daichi Kamadas Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Markus Krösche würde natürlich gerne verlängern, jedoch nicht um jeden Preis: „Es mag ein finanzieller Schaden sein, wenn uns einer im Sommer ablösefrei verlässt, aber der Schaden ist viel, viel größer, wenn du einmal das Gehaltsgefüge sprengst“, sagte der Sportdirektor gegenüber der ‚Frankfurter Rundschau‘. Bedeutet: Will der Japaner bei den Hessen bleiben, darf er nicht zu hohe Gehaltsvorstellungen haben. Krösche bestätigt aber auch:„Wir versuchen, bei Kamada eine Lösung hinzubekommen, da sind wir mit den Beratern in guten Gesprächen.“

RB Leipzig

Nach der Entlassung von Trainer Domenico Tedesco präsentierten die Sachsen mit Marco Rose zügig einen Nachfolger. Der gebürtige Leipziger unterschrieb bei RB einen Kontrakt bis 2024. Es ist nicht nur einen Rückkehr in die Heimat, sondern auch eine in den RB-Kosmos. Rose arbeitete zuvor schon bei RB Salzburg, bevor es ihn dann über die Station Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund zog. Sein Engagement beim BVB endete jedoch im Sommer.

Es ist offiziell!



Marco #Rose wird neuer Cheftrainer von #RBLeipzig und erhält einen Zweijahresvertrag bis Juni 2024.



Der 45-Jährige tritt damit die Nachfolge von Domenico #Tedesco an. — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 8, 2022

VfB Stuttgart

Serhou Guirassy (26) kam kurz vor Transferende für den abgewanderten Sasa Kalajdzic (25/Wolverhampton). Sportdirektor Sven Mislintat verriet gegenüber dem ‚kicker‘, dass der Deal alles andere als leicht abzuwickeln war: „Es war schwierig, ihn in dieser Konstellation aus Rennes rauszubekommen. Sie haben eine extreme Ablöse aufgerufen.“ Am Ende konnte man sich auf eine Leihe mit anschließender Kaufoption über neun Millionen Euro verständigen. Zudem übernimmt der VfB das komplette Gehalt über zwei Millionen Euro.

Hertha BSC

Ex-Hertha-Coach Pál Dárdai hat sein Arbeitsverhältnis mit den Berlinern aufgelöst, dies bestätigte Fredi Bobic gegenüber der ‚Bild‘. Dem Bericht zufolge kassiert der Ungar eine Abfindung im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Co-Trainer Andreas Neuendorf erhält eine Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Bayer 04 Leverkusen

Mit der Leihe von Callum Hudson-Odoi (21) ist der Werkself ein echt Transfer-Coup gelungen, der auch nur möglich ist, weil der englische Flügelspieler auf einen erheblichen Anteil seines Gehalts verzichtet. Laut der ‚Sport Bild‘ verdient Hudson-Odoi in Leverkusen vier Millionen Euro. Beim FC Chelsea hätte er zehn Millionen erhalten. Zusätzlich haben sich die Blues eine Option gesichert, die Leihe im Winter vorzeitig abbrechen zu können.

FC Schalke 04

Evan Rotundo verlässt die Knappenschmiede und schließt sich dem KRC Genk an. Beim belgischen Erstligisten erhält der 18-jährige US-Amerikaner einen Dreijahresvertrag.

Welkom 𝗘𝘃𝗮𝗻 👋



De 18-jarige Amerikaan sluit aan bij de selectie van Jong Genk onder leiding van Hans Somers 💙

🔗 https://t.co/krb6zgW63k#mijnploeg #riseabove pic.twitter.com/4Dx7eSwULx — KRC Genk (@KRCGenkofficial) September 6, 2022

FC Augsburg

Neu-Trainer Enrico Maaßen steht bei Augsburg schon nach fünf Spieltagen unter Zugzwang. Laut dem ‚kicker‘ sei der 38-Jährige „nun deutlich unter Beobachtung.“ Sollte man das Freitagabendspiel gegen Werder Bremen verlieren, könnte die Luft für Maaßen dünn werden.

VfL Wolfsburg

Bei den Wölfen ist der Saisonstart gewaltig missglückt. Geschäftsführer Jörg Schmadtke ließ gegenüber der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ verlauten: „Die Liga macht im November eine lange WM-Pause, da ist in diesem Jahr mehr Zeit für Transfers, wenn man denn welche machen möchte.“ Ein deutliches Anzeichen dafür, dass man beim VfL gerne noch einmal nachjustieren würde. Vor allem in der Innenverteidigung fehlt es dem Kader derzeit an Breite.

VfL Bochum

Auch an der Castroper Straße läuft es noch nicht rund in dieser Saison. Mit null Punkten aus fünf Spielen steht Trainer Thomas Reis schon am Pranger. Er selbst machte aber noch einmal auf der Pressekonferenz deutlich, dass er sich keine Sorgen um seinen Job macht: „Wir haben in drei Jahren so viel aufgebaut. Das muss für uns auch ein großer Pluspunkt werden, dass wir gemeinsam aus dieser Misere, in der wir uns im Moment befinden, rauskommen. Da spielt mein Name keine Rolle. Es geht um den Verein.“