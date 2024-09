Wolfsburg-Stürmer peilt 20 Tore an

Mohamed Amoura fehlt es nicht an Selbstvertrauen. Der neue Stürmer des VfL Wolfsburg peilt für seine erste Saison in der Bundesliga direkt eine hohe Trefferzahl an. „20 Tore sind mein Wunsch“, zitiert der ‚kicker‘ den 24-jährige Algerier.

Amoura war im Sommer für bis zu 20 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise aus Belgien in die Autostadt gewechselt. Aufgrund eines Innenbandrisses startete Amoura erst mit Verspätung in die Saison. Der pfeilschnelle Angreifer sammelte bei seinen ersten beiden Bundesliga-Einsätzen dann aber gleich schon zwei Assists.