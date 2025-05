Nun doch: Burgstaller verkündet Karriereende

Noch am Wochenende stellte Guido Burgstaller eine mögliche Fortsetzung seiner Karriere in Aussicht, nun hängt der 36-Jährige die Schuhe doch an den Nagel. Das Ende der aktiven Laufbahn des Österreichers teilt dessen aktueller Klub Rapid Wien offiziell mit. Mitte Dezember hatte Burgstaller bei einem tätlichen Angriff einen Schädelbruch erlitten, konnte aber im April sein Comeback feiern. Am Wochenende erzielte der 26-fache Nationalspieler beim 2:1-Derbysieg über Austria Wien seinen neunten Saisontreffer. In Deutschland war Burgstaller für den FC St. Pauli, Schalke 04 und den 1. FC Nürnberg aktiv.

Burgstaller sagt: „Jetzt aufzuhören ist die schwierigste Entscheidung meines gesamten Fußballerlebens. Wenn mir vor 20 oder 25 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich als 36-jähriger Spieler des SK Rapid diese Entscheidung treffe, hätte ich diese Reise nicht für möglich gehalten. Es war immer ein großes Privileg für mich, für diesen Verein spielen zu dürfen, es war eine wunderschöne Zeit, in der ich viele tolle Menschen kennenlernen und unzählige unvergessliche Momente aufsaugen durfte. Die Rapid-Fans haben mich in guten und schlechten Zeiten immer unterstützt, diese Liebe habe ich immer gespürt und wollte ich zurückgeben.“