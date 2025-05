Stöger findet neuen Trainerposten

Peter Stöger wird im Sommer wieder als Cheftrainer einsteigen. Der ‚ÖRF‘ berichtet, dass der ehemalige Trainer des 1. FC Köln und von Borussia Dortmund den vakanten Posten bei Rapid Wien übernehmen wird. Seit 2023 ist der 59-Jährige als Sportdirektor bei Admira Wacker tätig.

Die Entscheidung bei den Hütteldorfern ist bereits gefallen, vorgestellt werden soll er aber erst in der kommenden Woche. Als Spieler war Stöger selbst zwischen 1995 und 1998 für Rapid am Ball, ab dem Sommer tritt er dann die Nachfolge von Robert Klauß an, der Ende April entlassen wurde.