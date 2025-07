HSV: Karabec-Entscheidung steht an

Die Rückkehr von Adam Karabec zum Hamburger SV nimmt weiter Formen an. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Sparta Prag den Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers bis 2027 verlängern und ihn anschließend erneut für ein Jahr an die Rothosen ausleihen wird. Der HSV hatte die Kaufoption in Höhe von 4,2 Millionen Euro verstreichen lassen und seitdem an der Rückkehr des 22-Jährigen gearbeitet.

In der vergangenen Saison kam er in 31 Partien in der 2. Bundesliga zum Einsatz und steuerte drei Tore sowie sieben Vorlagen zum Aufstieg bei. Der Linksfuß betonte immer wieder, dass er bei den Hanseaten bleiben wolle. Dieser Wunsch scheint zeitnah in Erfüllung zu gehen.