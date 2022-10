Volz zu Galatasaray

Moritz Volz zieht es in die Süper Lig. Laut türkischen Medienberichten wird der 39-Jährige das Trainerteam des Tabellensiebten Galatasaray verstärken. Am heutigen Montag wird Volz für letzte Formalitäten in Istanbul erwartet.

Der gebürtige Siegener war zuletzt ohne Verein, bis zum Sommer 2021 war er als Co-Trainer bei RB Leipzig tätig. Zuvor hatte Volz als Scout beim FC Arsenal gearbeitet. Während seiner aktiven Laufbahn war der Rechtsverteidiger unter anderem für Fulham, 1860 München und St. Pauli am Ball gewesen.