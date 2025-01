Medizincheck gebucht: Überraschender neuer Klub für Modeste

Anthony Modeste heuert in Spanien an. Vorausgesetzt, die obligatorischen medizinischen Tests verlaufen unauffällig, schließt sich der Angreifer dem spanischen Drittligisten CF Intercity an, berichtet ‚Sky‘.

Demzufolge finden besagte Checks am Dienstag statt. Beim Tabellenschlusslicht soll Modeste einen Vertrag bis zum Sommer inklusive Verlängerungsoption erhalten, sollte der Klassenerhalt doch noch erreicht werden. Darüber hinaus steige der 36-jährige Franzose zum Top-Verdiener auf.

Zuletzt hatte Modeste bis Sommer beim ägyptischen Spitzenklub Al Ahly in Lohn und Brot gestanden. Seitdem befand sich der frühere BVB- und Köln-Profi auf Vereinssuche, schlug zwischenzeitlich sogar eine Zusammenarbeit mit dem FC Schalke aus. Jetzt geht es in Alicante weiter.