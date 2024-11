Für den Klassenerhalt: Bochum plant den Winter-Umbruch

Der VfL Bochum arbeitet weiter an der Mission Bundesliga-Klassenerhalt und möchte dafür im Winter noch einmal personell nachlegen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der 31 Spieler umfassende Kader des Klubs im kommenden Transferfenster gleichzeitig allerdings deutlich verkleinert werden, um einen geregelten Trainingsbetrieb zu ermöglichen. „Wenn im Training bei Minusgraden vier, fünf Spieler am Rand stehen müssen, weil sie beim 11-gegen-11 nicht mitmachen können, ist es nicht gut. A für den Teamgeist und B für die Jungs, die fragen, was das soll“, zitiert das Boulevardblatt Cheftrainer Dieter Hecking.

Im Optimalfall soll der Kader laut ‚Bild‘ nur noch 20 bis 22 Feldspieler groß sein. Mindestens fünf Spieler müssen demzufolge fest abgegeben oder verliehen werden, sollten Neuzugänge verpflichtet werden sogar noch mehr. Vor allem für einige Talente, die aktuell keine Aussicht auf Spielzeit haben, soll eine Lösung gefunden werden. Dies betreffe unter anderem Agon Elezi (23), Lennart Koerdt (19), Mohammed Tolba (20), Niklas Jahn (20) und Samuel Bamba (20).