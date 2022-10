Emery begründet Villarreal-Abschied

Unai Emery hat über die Beweggründe für seinen Abschied vom FC Villarreal zugunsten des Trainerjobs bei Aston Villa gesprochen. Auf seiner letzten Pressekonferenz bei den Submarillos sagte der 50-Jährige: „Ich war auf der Suche nach einem anderen Ort, um einige Herausforderungen zu meistern und das habe ich auch. Der Klub hat mir zweieinhalb Jahre lang die Möglichkeit gegeben, das zu tun. Sie gaben mir die Bedingungen, um mich von meiner besten Seite zu zeigen.“

Die Entscheidung für den Englandwechsel sei laut Emery „eine berufliche und persönliche Entscheidung“ gewesen: „Ich hatte das Gefühl, dass ich diese Option wählen musste. Es ist eine andere Herausforderung.“ Mit Villarreal gewann Emery in der Saison 2020/21 die Europa League. Darüber hinaus führte der Spanier das Gelbe U-Boot in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten auf Platz sieben. Derzeit belegt Villarreal nach elf Spieltagen den siebten Platz in La Liga. Beim Tabellen-15. Aston Villa erwartet Emery der Abstiegskampf in der Premier League.