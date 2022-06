Remis gegen Italien | DFB-Stars mit durchwachsenen Noten

Von Beginn an war die deutsche Elf um Spielkontrolle bemüht. Gegen anfangs sehr defensiv gestaffelte Italiener war der Raum in die Tiefe allerdings nicht besonders groß. Folgerichtig waren es zumeist Einzelaktionen, mit denen die Elf von Hansi Flick gefährlich wurde. So etwa nach rund 15 Minuten, als Serge Gnabry über halbrechts in den Strafraum eindrang, zwei Italiener stehenließ und am gut reagierenden Gianluigi Donnarumma scheiterte.

Im Anschluss leisteten sich die Deutschen die ein oder andere Ungenauigkeit im Spielaufbau. Die Folge waren einige gefährliche Umschaltsituationen der Azzurri mit der bislang besten Möglichkeit des Spiels durch Gianluca Scamacca, der mit einem flachen Abschluss aus 20 Metern den Außenpfosten traf. Danach wieder die Deutschen am Drücker und wiederum vergab Gnabry aus dem Gewühl heraus in aussichtsreicher Position. So ging es am Ende mit einem leistungsgerechten Remis in die Pause.

Deutschland antwortet schnell

Die Anfangsphase von Durchgang zwei gehörte dann der Mannschaft von Roberto Mancini. Scamacca und seine Offensivkollegen wussten allerdings zunächst recht wenig anzufangen mit den defensiven Unzulänglichkeiten der Deutschen. Bis zur 70. Minute, als die Viererkette durch die Bank schlief. Geschockt zeigte sich die DFB-Elf aber keineswegs, Joshua Kimmichs Ausgleich folgte auf dem Fuße.

Im Anschluss hatte Flicks Team dann deutlich Oberwasser. Chancen durch den eingewechselten Jamal Musiala und wiederum Kimmich blieben aber ungenutzt. Nach 90 intensiven, aber spielerisch nicht besonders ansprechenden Minuten stand ein gerechtes Unentschieden, auch wenn Deutschland dem Sieg am Ende ein wenig näher war.

Torfolge

1:0 Scamacca (70.): Auf rechts wird Gnonto freigespielt. Dessen schnelles Andribbeln verteidigt Kehrer zu passiv. Der junge italienische Angreifer gibt den Ball halbhoch nach innen, Süle fokussiert sich auf Scamacca, sodass Pellegrini im Rückraum nur noch einzuschieben braucht.

1:1 Kimmich (73.): Deutschland schüttelt sich kurz und kommt zum Ausgleich. Havertz setzt im Strafraum nach und spitzelt den Ball auf Hofmann. Dessen halbhohe Hereingabe ist eigentlich für Werner gedacht, landet aber schließlich beim herbeigeeilten Kimmich, der volley ins lange Eck vollendet.

Die Noten für die DFB-Elf

Eingewechselt:

59‘ Musiala (2,5) für Sané

59‘ Hofmann (3) für Henrichs

69‘ Havertz für Müller

69‘ Gündogan für Goretzka

80‘ Raum für Gnabry