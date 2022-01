Aston Villa bindet Martínez

Aston Villa freut sich über die Vertragsverlängerung von Emiliano Martínez. Wie der englische Erstligist mitteilt, hat der 29-jährige Stammkeeper sein Arbeitspapier bis 2027 ausgedehnt.

Martínez war 2020 für 17,4 Millionen vom FC Arsenal zu Villa gewechselt und entwickelte sich dort zu einem der besten Torhüter der Premier League. Im Sommer 2021 gewann er mit Argentinien als Nummer eins zwischen den Pfosten die Copa América.

Aston Villa is pleased to announce that @EmiMartinezz1 has signed a contract extension until 2027! ✍️