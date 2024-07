Arsenal: Lokonga-Deal vor Abschluss

Der FC Sevilla wird Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga für eine Saison vom FC Arsenal ausleihen. Die spanische Zeitung ‚Diario de Sevilla‘ berichtet, dass der Belgier bereits am heutigen Freitagmorgen in Sevilla erwartet wird. Der Leihdeal enthält auch eine Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro.

Lokonga steht beim FC Arsenal noch bis 2026 unter Vertrag. In der vergangenen Saison war der 24-Jährige an Luton Town ausgeliehen. Dort sammelte er in 17 Premier League-Spielen vier Scorerpunkte (ein Treffer, drei Vorlagen). 2021 war der Mittelfeldspieler für 17,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht zu den Gunners gewechselt.