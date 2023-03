UEFA-Fünfjahreswertung: Serie A kassiert Bundesliga

Bayern München und Bayer Leverkusen sind die letzten verbliebenen deutschen Mannschaft im diesjährigen Europapokal. Drei Bundesligisten wurden im Champions League-Achtelfinale eliminiert, zwei weitere in der Europa League – eine aus deutscher Sicht enttäuschende Woche und ein Rückschlag in der UEFA-Fünfjahreswertung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während die Bundesliga nun auf 16.375 Punkte kommt, rauscht die italienische Serie A, seit Jahren der Hauptkonkurrent im UEFA-Ranking, mit einem beeindruckenden Zwischenspurt in der Saisonwertung vorbei. Die Italiener belegen mit 17.642 Punkten nun Platz zwei hinter der wieder mal überragenden Premier League (19.857).

Lese-Tipp

Italiens Wiederauferstehung in Europa | Arsenals „böse Nacht“

Italien bald auch im Gesamtranking vorne?

Mit dem Streichergebnis 2018/19 hat die Serie A nun beste Chancen, die kommende Spielzeit im Gesamtranking vor der Bundesliga zu beginnen. Während Deutschland dann um 15.214 Punkte zurückgestuft wird, sind es bei Italien nur 12.642. Durch den großen Abstand auf Frankreich muss aber keine der beiden Ligen ernsthaft um den vierten Champions League-Startplatz bangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schwäche zeigt in dieser Saison Spaniens La Liga, die von den Topligen auf den mit Abstand schlechtesten Wert (14.428.) aufweist. Best of the Rest sind bislang die Belgier (13.400), gefolgt vom Trio Niederlande (12.500), Frankreich (12.416) und Portugal (12.166).

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 106.427 (22.642)

2 Spanien 90.855 (19.571)

3 Deutschland 81.731 (15.214)

4 Italien 77.211 (12.642)

5 Frankreich 60.997 (10.583)

6 Niederlande 58.900 (8.600)

7 Portugal 55.882 (10.900)

8 Belgien 41.400 (7.800)

9 Schottland 36.400 (6.750)

10 Österreich 34.000 (6.200)

Saisonwertung 2022/23

1 England 19.857

2 Italien 17.642

3 Deutschland 16.375

4 Spanien 14.428

5 Belgien 13.400

6 Niederlande 12.500

7 Frankreich 12.416

8 Portugal 12.166

9 Türkei 11.800

10 Polen 7.250

Stand: 17. März 2023