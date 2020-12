Khedira: „Premier League das Sahnehäubchen“

Zu Schulden kommen ließ sich Sami Khedira bei Juventus Turin nichts. Dennoch wurde er zu Saisonbeginn von Trainer Andrea Pirlo aussortiert. Die Bianconeri wollen sich das hohe Gehalt des verletzungsanfälligen 33-Jährigen einsparen. Khediras Vertrag läuft im Sommer aus.

Seine Karriere langsam ausklingen lassen will der Mittelfeldspieler aber mitnichten. Vielmehr zieht es Khedira im Januar in die härteste Liga der Welt. „Die Premier League fehlt noch in meiner Sammlung, dort zu spielen, wäre das Sahnehäubchen“, sagt der Weltmeister von 2014 bei ‚The Athletic‘.

„Darauf arbeite ich hin“

Und weiter: „Mein Bauchgefühl und meine Leidenschaft sagen mir, dass ich Fußball spielen muss, wenn möglich in der Premier League. Darauf arbeite ich hin.“ Erst am gestrigen Mittwoch hatte Khedira von Juve die Erlaubnis erhalten, für Verhandlungen nach England zu reisen.

Favorit auf die Verpflichtung ist der FC Everton. Dort arbeitet Carlo Ancelotti als Trainer, den Khedira noch aus gemeinsamen Tagen bei Real Madrid kennt. „Wir sind über die Jahre in Kontakt geblieben“, berichtet Khedira, der gleichsam sein gutes Verhältnis zu José Mourinho betont.

VfB aus dem Rennen

„Er und José sind beide großartige Persönlichkeiten, von denen ich so viel gelernt habe. Sie sind beide bei Klubs, die eine wichtige Rolle in der Liga spielen. Warten wir also ab, was passiert.“ Mourinho coacht Tottenham Hotspur. Auch ein mögliches Ziel für Khedira?

Nach den neuesten Aussagen des Sechsers scheint eine Rückkehr zum VfB Stuttgart derweil vom Tisch zu sein. Erst am Dienstag hatte die ‚Tuttosport‘ den Bundesligisten als ernsthaften Kandidaten genannt. Khedira zieht es aber eindeutig in die Premier League.