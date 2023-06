Abwehrspieler Marx bleibt bei der Eintracht

Durch Eintracht Braunschweigs Klassenerhalt hat sich der Vertrag von Jan-Hendrik Marx automatisch um ein Jahr verlängert. Der Rechtsverteidiger war im Januar 2022 ablösefrei vom FC Ingolstadt gekommen und hat seitdem 42 Spiele für den Zweitligisten bestritten.

„Ich fühle mich in Braunschweig, bei der Eintracht und im Mannschaftskreis sehr wohl und bin wirklich froh, dass wir den Klassenerhalt und damit unser Saisonziel erreicht haben. Ich freue mich sehr, auch künftig ein Löwe zu sein und in der kommenden Saison wieder anzugreifen“, so Marx.

