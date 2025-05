Hertha & Köln an Sterner dran

Jonas Sterner hat sich ins Visier des 1. FC Köln und von Hertha BSC gespielt. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Demzufolge hat sogar schon ein direkter Austausch zwischen der Alten Dame und dem 23-Jährigen stattgefunden, der in der abgelaufenen Spielzeit von Holstein Kiel an Dynamo Dresden verliehen war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Kaufoption konnte sich der Zweitliga-Aufsteiger nicht sichern, will aber trotzdem mit Sterner weiter zusammenarbeiten. In der dritten Liga gehörte der Rechtsfuß zu den besten Außenbahnspielern (zwei Treffer, acht Vorlagen). Offen bleibt, ob Kiel mit dem früheren deutschen U-Nationalspieler plant. An den Bundesliga-Absteiger ist er vertraglich nur noch bis 2026 gebunden.