Kiel holt Cvjetinovic aus Ingolstadt

Holstein Kiel rüstet sich für Saison eins nach dem Bundesliga-Märchen. Wie die Störche offiziell bestätigen, wechselt Mladen Cvjetinovic vom FC Ingolstadt an die Förde. Das 21-jährige Innenverteidiger-Talent erhält beim Bundesliga-Absteiger einen Vertrag bis 2029. „Für mich ist es eine große Chance, bei einem Verein wie Holstein Kiel den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Kiel hat in den letzten Jahren überragende Arbeit geleistet und ich bin sehr motiviert, diesen Weg weiterzugehen und die Fans hier weiter zu begeistern“, sagt Cvjetinovic.

Der gebürtige Berliner mit bosnisch-herzegowinischem Pass war zwei Jahre für die Schanzer aktiv, in der vergangenen Saison war er unter Trainerin Sabrina Wittmann unangefochtene Stammkraft. Da Cvjetinovics Vertrag bei den Oberbayern endet, wird keine Ablösezahlung fällig. „Mladen Cvjetinovic ist ein robuster und zweikampfstarker Innenverteidiger“, so Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe, „er ist zudem einer der schnellsten Innenverteidiger in den ersten drei deutschen Profi-Ligen in dieser Saison gewesen. Mit diesen Attributen passt Mladen genau in unser Anforderungsprofil.“