Köln: Martel-Berater spricht über Zukunft

Ob Eric Martel längerfristig für den 1. FC Köln auflaufen wird, steht noch in den Sternen. Sein Berater Michael Reschke lässt die Zukunft und eine mögliche Vertragsverlängerung gegenüber dem ‚Express‘ offen: „Er hat sich in der letzten Zeit voll auf den Aufstieg konzentriert. Das hat man auch an der Leistung gesehen. Eric hatte erheblichen Anteil an dem Sieg am Sonntag. Er ist ein paar Tage in Urlaub und dann geht es zur U21-EM. Er ist noch im Wettbewerbsmodus und wir haben gesagt, dass wir das erst danach angehen.“

Martel ist vertraglich nur noch bis 2026 an den Aufsteiger gebunden, der das Arbeitspapier gerne verlängern würde. Gelingt das nicht, könnten die Geißböcke nur noch diesen Sommer eine Ablöse einstreichen, im nächsten Jahr droht ein ablösefreier Abgang. Mit seiner starken Aufstiegssaison hat sich der 23-jährige Mittelfeldspieler in den Fokus gespielt. Die Entscheidung über eine mögliche Verlängerung wird also wohl erst nach der U21-EM fallen, die vom 11. bis zum 28. Juni stattfindet.