Kaderumbruch: Köln verabschiedet sechs Spieler

Der 1. FC Köln trennt sich am Saisonende von einigen Spielern des Aufstiegskaders. Am heutigen Freitagvormittag hat der Bundesliga-Aufsteiger sechs weitere Profis verabschiedet: „Abschiede gehören leider auch zum Fußball dazu. Ich möchte mich bei jedem einzelnen Spieler für seinen Einsatz beim FC bedanken – ganz gleich, ob auf dem Platz oder daneben. Die Rückkehr in die Bundesliga war nur möglich, weil wir als kompletter Kader, als echte Einheit, funktioniert haben. […] Ich wünsche allen Jungs sportlich wie privat nur das Beste für ihren weiteren Weg“, lässt sich der neue FC-Sportdirektor Thomas Kessler zitieren.

Zu dem Sextett gehören der gebürtige Kölner Marvin Obuz (23) und Mathias Olesen (24), deren Ziele bisher noch unbekannt sind. Tim Lemperle (23) steht kurz vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Dejan Ljubicic (27) wird sich Dinamo Zagreb anschließen. Leihspieler Anthony Racioppi (26) kehrt zurück zu seinem Stammverein Hull City und Routinier Philipp Pentke (40) wird seine Karriere wohl beenden.