Bochum: Drei Neuzugänge in Arbeit

Der VfL Bochum schreitet in der Kaderplanung für die kommende Saison voran. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass Berkan Taz (26), Semir Telalovic (25) und Fatih Kaya (25) auf der Liste potenzieller Neuzugänge stehen. Mit Taz besteht bereits Kontakt, der Offensivspieler des SC Verl besitzt eine festgeschriebene Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Dem Bericht zufolge sollen mehrere Zweitligisten sowie ein Bundesligist Taz auf dem Schirm haben. Auch bei Kaya und Telalovic ist der VfL mit seinem Interesse nicht allein. Kaya erzielte für den SV Wehen Wiesbaden 20 Tore in der 3. Liga, womit er auch Hertha BSC auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Alte Dame ist es auch, die genau wie der 1. FC Nürnberg Telalovic vom SSV Ulm gerne in der kommenden Saison in den eigenen Reihen wissen würden.