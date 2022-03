Chefsache Gravenberch: Kahn trifft sich mit Raiola

Ryan Grabenberch ist in der Tat ein Spieler, der dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen würde. Dem 19-Jährigen wird eine große Karriere zugetraut – schon jetzt zählt er zu den spannendsten zentralen Mittelfeldspielern seiner Altersklasse in Europa.

Weil das so ist und sich schon jetzt viele Klubs mit Gravenberch beschäftigen, haben die Münchner mittlerweile erste Schritte für eine Verpflichtung des Niederländers in die Wege geleitet. Vor zwei Wochen berichtete bereits der ‚Telegraaf‘, dass Bayern an die Spielerseite herangetreten ist und sein Interesse hinterlegt hat.

Der Branchenkenner Fabrizio Romano wartet nun mit neuen Insider-Infos auf. Demzufolge ist der Münchner Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn vor kurzem nach Monaco gereist, um sich mit Gravenberchs Berater Mino Raiola zu treffen. Man habe einen potenziellen Wechsel nach München diskutiert.

Noch am Anfang

Noch ist die Sache nicht in einem fortgeschrittenem Stadium, betont Romano. Bayern habe Ajax noch kein konkretes Angebot unterbreitet. Interessant ist aber, dass mit Vorstandsboss Kahn der höchste Vertreter des deutschen Rekordmeisters die Gespräche führt. Gravenberch wird an der Säbener Straße offenbar als Chefsache angesehen.