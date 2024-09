Gladbach: Der Plan mit Ranos

Grant-Leon Ranos wird Borussia Mönchengladbach vorerst nicht mehr verlassen. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, strebten weder die Fohlen noch der 21-jährige Mittelstürmer in diesem Sommer eine Leihe an, sodass ein Wechsel in eine Liga, in der Transfers noch möglich sind, vom Tisch ist. Ein Abgang im Winter soll dagegen eine Option sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ranos wechselte im Sommer 2023 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München nach Gladabach, kam aber in der vergangenen Saison auch verletzungsbedingt nur auf 60 Spielminuten für die Profis. Am gestrigen Dienstag wurde der 14-malige Nationalspieler bei der armenischen Auswahl in der Nations League gegen Nordmazedonien (0:2) eine Halbzeit lang eingesetzt.